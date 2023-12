Mkm Hero, quando occorre un eroe (robusto)

Mkm Hero è un coltello chiudibile dotato di robusto blocco back-lock e dalle dimensioni full size : il rischio concreto è che diventi l’eroe che risolverà tutti i problemi delle vostre prossime escursioni.

Quando si esce per un’escursione in montagna o tra i boschi, si vorrebbe portare con sé una decina di attrezzi diversi, ognuno perfetto per adempiere uno specifico compito. Purtroppo lo zaino, e soprattutto le nostre gambe, non sono d’accordo con il peso che inevitabilmente zavorerebbe il nostro passo.

Bisogna scendere a compromessi: lasceremo perciò a casa il piccolo chiudibile con lama da 6 cm, bello ma un po’ delicato, e anche quel Bowie maestoso con lama da 30 cm, che difficilmente utilizzeremo.

A cosa probabilmente non rinunceremo? Al chiudibile con lama da 10-12 centimetri, con un blocco robusto, in grado di compiere anche i lavori meno pesanti destinati a un lama fissa che ci accompagnerà solo se avremo ancora spazio nello zaino e se prevediamo di averne per forza bisogno. Nelle prossime uscite del 2023 questo chiudibile potrebbe essere (spoiler: per noi lo sarà sicuramente) il nuovo Hero di Mkm, acronimo di Maniago knife makers, cioè il Consorzio coltellinai Maniago, nato per diffondere nel mondo il nome della “città dei coltelli” friulana.

Il designer autore dell’Hero è Tommaso Rumici, alla sua prima collaborazione con Mkm ma con già una quarantina di progetti realizzati e venduti in coltelleria.

Lock-back particolare

L’Hero è un chiudibile full size (da aperto è lungo 214 mm) con blocco a pompa avanzato o, per dirla all’inglese, back-lock: lo sblocco per chiudere la lama avviene premendo il dorso della molla che si presenta zigrinato in funziona antiscivolo.

Comunque la si pensi, il back-lock, a differenza di liner-lock e frame-lock, ha sicuramente il pregio di essere ambidestro per la gioia degli utilizzatori mancini che apprezzeranno la presenza del doppio piolo di apertura sulla lama.

Per la lama, lunga 88 mm e spessa 4 mm, dal profilo drop-point, Mkm ha optato per l’acciaio M390, uno dei più impiegati oggi nella coltelleria di fascia medio-alta per le eccezionali doti di taglio e resistenza all’usura; la bisellatura è stata tenuta alta per consentire di sfruttare appieno le doti di taglio dell’acciaio.

La finitura della lama è stonewashed oppure satinata nelle versioni con manico in fibra di carbonio marmorizzata o in legno di noce, che sono anche impreziosite da un anello in titanio azzurro intorno al perno di rotazione della lama.

Linee morbide

A una prima occhiata il coltello non presenta spigoli vivi, ma ogni contorno è arrotondato: lo sono il dorso della lama (è così possibile sfruttarlo senza timore per imprimere forza al taglio) e lo è anche la manicatura. A proposito di quest’ultima: nell’Hero le cartelle incorporano le mostrine e costituiscono un unico pezzo in titanio fresato dal pieno per creare la sede delle guancette, disponibili in diversi materiali; non abbiamo, dunque, come accade spesso nei modelli più economici, mostrine avvitate o fissate sulle cartelle.

La robustezza complessiva ne guadagna parecchio, anche considerando che molla, leva e distanziale sono in acciaio inox (stonewashed nel caso lo sia la lama per non spezzare la continuità estetica nel dorso della lama).

Comunque scegliate l’impugnatura (rimandiamo alla scheda tecnica per le diverse varianti disponibili), l’Hero s’impugna molto bene: la forma (quasi) a mezza luna offre molto spazio alla mano, con indice, medio e anulare che stringono saldamente la parte incavata, e il mignolo che poggia sulla parte finale, leggermente sporgente, in modo da “direzionare” meglio il taglio. Nessun problema anche per la presa inversa, che non si adotta solo nei combattimenti (per noi solo nei film), ma anche, per esempio, quando si deve tagliare il nastro posto sull’apertura di un pacco particolarmente grosso.

Non solo: l’Hero consente anche la presa avanzata, con l’indice che poggia sulla mostrina, così da svolgere con maggior cura i lavori di precisione.

Quanto all’apertura della lama, non sarà fulminea come se avessimo un flipper a disposizione, ma, grazie anche ai cuscinetti a sfera e ai due pioli sulla base della lama stessa, è decisamente rapida.

Clip per il porto

Per il porto è possibile contare sulla clip in titanio che riporta il logo di Mkm, una linea spezzata che rappresenta lo skyline delle montagne alle spalle di Maniago; la clip è posizionabile su entrambi i lati del coltello.

Il porto in tasca è con la punta verso l’alto e di tipo profondo: il coltello sparisce in pratica nella tasca, dove con molta probabilità finirete per dimenticarlo (attenzione!), tanto è discreto e privo di spigoli.

Produttore: Mkm, Maniago (Pn), mkm.com

Modello: Hero

Designer: Tommaso Rumici

Tipo: chiudibile back-lock

Materiale della lama: acciaio Böhler M390 (58-60 Hrc), finitura stonewashed o satinata (con manico in fibra di carbonio o legno)

Materiale del manico: mostrine monoblocco e liner in titanio, guancette in legno di noce, fibra di carbonio marmorizzata, micarta canvas (naturale o verde), G10 (sabbia o nere)

Clip: reversibile in titanio micropallinata

Lunghezza della lama: 88 mm

Spessore della lama: 4 mm

Lunghezza totale: 214 mm

Peso: 175 g (G10); 170 g (micarta e fibra di carbonio); 160 g (legno di noce)

Prezzo: da 329,90 a 369,90 euro, compresi chiave Torx T6/T8 e fodero in nylon con zip e passa cintura

