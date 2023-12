Smith & Wesson Texas Rangers 200th Anniversary, un revolver da collezione

Col revolver Texas Rangers 200th Anniversary la Smith & Wesson intende celebrare una delle forze di polizia locali più conosciute al mondo.

Dopo la striker fired compatta, un revolver da collezione: a ridosso del Natale la Smith & Wesson ha infatti presentato due novità che si collocano in due fasce di prezzo contrapposte; se la Sd9 2.0 è economica, non altrettanto si può dire del Texas Rangers 200th Anniversary lanciato a 2.950 dollari.

La motivazione è ovvia: realizzato in collaborazione con la Davidson’s, il revolver è prodotto in appena 250 pezzi. Dal nome s’intuisce già molto: si tratta infatti di un’arma celebrativa, destinata a festeggiare i due secoli d’attività dei Texas Ranger, creati ufficiosamente nel 1823 prima della costituzione formale dodici anni dopo.

Del tipo N-frame, lo Smith & Wesson Texas Rangers 200th Anniversary (1.075 grammi) ospita un tamburo da sei colpi calibro .357 magnum / .38 Special +P; al netto delle incisioni custom (sul backstrap si legge il motto «One riot, one ranger») e degli inserti in oro, la sintesi tra la canna di 102 millimetri, il fusto in acciaio bluizzato e l’impugnatura in legno Gonçalo Alves intende ricordare il design delle armi d’ordinanza impiegate nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.