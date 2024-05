Gamo Hpa Mi Jungle, una carabina ad aria compressa col bipiede integrato

La Gamo ha presentato la Hpa Mi Jungle, carabina ad aria compressa con tecnologia di riduzione del suono integrata nella canna, bipiede e ottica di serie.

Sono regolabili sia la posizione sia la lunghezza, così che si possa avere un appoggio efficace in qualsiasi situazione: insieme alla Whisper Maxxim, tecnologia di riduzione del suono integrata nella canna, e l’ottica 3-9×40, è la presenza del bipiede una delle caratteristiche tipiche della Hpa Mi Jungle (lunghezza 121 centimetri), la più recente carabina ad aria compressa sviluppata dalla spagnola Gamo (la sua sede si trova nel comune catalano di Sant Boi de Llobregat, nella cintura periferica di Barcellona; in Italia la distribuzione è gestita dalla Adinolfi). L’ultima parte del nome gliela dà la particolare colorazione del calcio in polimero, che s’accompagna a un poggiaguancia regolabile e al calciolo antirinculo Shock Wave Absorber.

Disponibile nei calibri 4,5 e 5,5 mm (la velocità alla volata vale rispettivamente 368 e 268 m/s; intorno ai 24 Joule l’energia sviluppata), la Gamo Hpa Mi Jungle si caratterizza inoltre per la presenza del grilletto Custom Action Trigger e della tecnologia Igt, che sostituendo la molla tradizionale con un pistone pneumatico migliora la velocità del proiettile (si tratta infatti di una monocolpo), e riduce sia le variazioni della potenza sia le vibrazioni.

