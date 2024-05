Konustex K-Shot, la giacca imbottita per il tiro dinamico

La Konustex K-Shot è una giacca imbottita pensata per chi frequenta i campi di tiro con temperature da 0 fino a 10°C.

Si tratta dunque di una soluzione ideale in questa primavera che tarda ad arrivare. La K-Shot appartiene alla linea di abbigliamento della veronese Konus, è un capo in resistente nylon ed elastomero che presenta tutte le caratteristiche apprezzate da chi pratica il tiro dinamico sportivo.

Innanzi tutto, veste aderente, per non intralciare i movimenti, specie delle braccia. Inoltre, arriva all’antezza della cintura, lasciando scoperta la zona della fondina; anzi: per facilitare l’estrazione e l’inserimento dell’arma, la Konustex K-Shot ha la zona dei fianchi in tessuto elastico liscio.

Non solo: all’interno, ai lati, sono posizionate due fasce elastiche che consentono di fissare la giacca al cinturone in modo che la giacca torni sempre in posizione anche quando si sollevano le braccia o ci si piega in avanti.

Troviamo poi il tessuto elastico sui polsini e, sul davanti, due ampie tasche più altre due chiuse da zip, una verticale e una orizzontale. Non manca, infine, un rettangolo con velcro sul petto per attaccare una patch.

Il prezzo della giacca di Konustex è di 120 euro.