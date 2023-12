Assoarmieri Award 2024: ecco come votare (e vincere)

È già possibile esprimere le proprie preferenze per gli Assoarmieri Award 2024.

Tra le armi, le ottiche, le munizioni, l’abbigliamento, i prodotti per pulizia e manutenzione e le armerie le categorie in concorso sono ventidue: basterebbe questo per invogliare gli appassionati a esprimere le proprie preferenze e contribuire ad assegnare gli Assoarmieri Award 2024 nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’Assoarmieri in collaborazione con il Comitato nazionale caccia e natura ed Editoriale C&C, la casa editrice che pubblica Armi Magazine, Caccia Magazine ed Armi & Tiro, media partner dell’iniziativa.

Per coloro che voteranno saranno estratti a sorte dei premi messi in palio dalle aziende sponsor (al momento hanno aderito Beretta, Benelli, Adinolfi, Crispi, Baschieri & Pellagri, Leica e Riserva); si capisce come mai ci s’attendono numeri elevatissimi.

Le votazioni chiuderanno il 31 gennaio; i nomi dei prodotti e delle aziende vincitrici saranno ufficializzati nel corso di Eos Show 2024, la fiera delle armi e della caccia in programma a Verona dal 17 al 19 febbraio.

E il concorso non è circoscritto alle aziende: anche i cacciatori e i tiratori possono partecipare inviando una fotografia o un video per le categorie Community photo, Community video (amatori), Professional video e Professional photo (professionisti).

Le categorie in concorso

Fucili a canna liscia

da caccia

da tiro a volo

da tiro dinamico sportivo

a pompa

Carabine

da caccia

a leva

da tiro

in calibro da pistola (pcc)

ad aria compressa

Armi corte

revolver

pistole da difesa

pistole da tiro

Ottiche

di puntamento

da osservazione

per visione digitale

Munizioni

spezzate da caccia

metalliche da caccia

per armi corte

Calzature

da caccia

Abbigliamento

da caccia

Altro

prodotti per la cura delle armi

armeria di fiducia

