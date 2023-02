Mondiali Ipsc Shotgun 2023, ecco i nomi degli atleti pre-selezionati

Per i prossimi Mondiali Ipsc Shotgun 2023, in programma a Pattaya, in Thailandia, il commissario tecnico Fabrizio Pesce ha diffuso i nomi degli atleti preselezionati che si contenderanno un posto nelle squadre ufficiali Fitds.

Le squadre saranno formate dagli agonisti che risulteranno nelle migliori posizioni nelle classifiche nazionali conclusive del Campionato italiano Shotgun 2023.

I criteri di selezione

Per la formazione delle Nazionali “Overall”, i componenti saranno selezionati se avranno conseguito una media superiore al 90% della classifica assoluta.

Per le nazionali “Senior”, Pesce prevede di formare le nazionali con tre componenti che avranno conseguito una percentuale superiore all’80%, salvo inserire come quarto il miglior tiratore di quella divisione appartenente alla categoria Super Senior, se avrà ottenuto una percentuale superiore al 80% della classifica assoluta.

I nomi degli atleti preselezionati per i Mondiali Ipsc Shotgun 2023

Ecco l’elenco degli atleti preselezionati per la composizione delle Nazionali, suddivisi nei team previsti per il mondiale. Essi avranno la possibilità di iscriversi il giorno precedente all’apertura delle gare in appositi gruppi a loro riservati.

Standard: Pozza Nicola – Manassero Valerio – Alesci Paolo – Ferri Nicola – Galimberti Roberto – Cavalli Lorenzo;

Pozza Nicola – Manassero Valerio – Alesci Paolo – Ferri Nicola – Galimberti Roberto – Cavalli Lorenzo; Standard Senior: Cattellan Fabio – Fuin Marco – Cerrato Davide – Schiappa Fernando – Mainardi Danilo – Di Giulio Giovanni;

Cattellan Fabio – Fuin Marco – Cerrato Davide – Schiappa Fernando – Mainardi Danilo – Di Giulio Giovanni; Open: Cottafavi Sergio – Guidani Simone – Canetta Irene;

Cottafavi Sergio – Guidani Simone – Canetta Irene; Open Senior: Forlani Dario – Simoncelli Luca – Todisco Luciano – Teodori Fabio – Surace Michele – Rubele Silvano;

Forlani Dario – Simoncelli Luca – Todisco Luciano – Teodori Fabio – Surace Michele – Rubele Silvano; Modified: Bertelli Andrea – Bacaro Nicola – Sgambato Aniello – Marigo Leonardo

Bertelli Andrea – Bacaro Nicola – Sgambato Aniello – Marigo Leonardo Modified Lady: Barzotti Elisa – Alessandrello Valeria – Germoglio Laura – Coccoluto Giorgia – Battista Silvia;

Barzotti Elisa – Alessandrello Valeria – Germoglio Laura – Coccoluto Giorgia – Battista Silvia; Standard Manual: Sartori Mattia – Tinon Luca – Fattori Thomas – Ingrosso Federico – Conte Samuele;

Sartori Mattia – Tinon Luca – Fattori Thomas – Ingrosso Federico – Conte Samuele; Standard Manual Senior: Pasini Pierfrancesco – Bellini Davide – Zambai Paolo;

Pasini Pierfrancesco – Bellini Davide – Zambai Paolo; Junior: Bersani Davide – Jachetti Alessandro.

“Sarà possibile l’inserimento di ulteriori atleti se, durante la stagione sportiva 2023, raggiungeranno traguardi apprezzabili“, precisa Pesce, “gli agonisti che fossero intenzionati a partecipare all’evento, anche se non inseriti nelle rappresentative nazionali, dovranno partecipare alle gare di campionato per concorrere all’assegnazione della “slot” necessaria per l’iscrizione al Main Match“.

Le preiscrizioni attraverso la piattaforma Ma.Re. saranno predisposte appena l’Ipsc renderà disponibili maggiori informazioni sull’effettivo svolgimento dei Campionati del mondo.

Rispetto del Codice di comportamento sportivo

Pesce conclude con una raccomandazione: “Nel rammentare che i componenti della delegazione italiana rappresentano l’élite della Fitds per le discipline dello Shotgun e che la stessa Federazione investirà gran parte delle attuali risorse economiche per permettere agli agonisti azzurri di meglio figurare in campo internazionale, mi preme sottolineare che gli stessi saranno tenuti a rispettare tutti i regolamenti Sportivi e, tra l’altro, il “Codice di comportamento sportivo” approvato dal Consiglio Nazionale del Coni.

Pertanto, gli stessi dovranno mantenere un comportamento consono al proprio ruolo e non potranno rilasciare dichiarazioni lesive nei confronti della Fitds e dei propri iscritti, pena l’esclusione. Inoltre, saranno tenuti alla partecipazione obbligatoria ai raduni che verranno organizzati dopo la formazione delle rappresentative ufficiali”.

