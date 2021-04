Mossberg MC2c, la pistola compatta in polimero

La Mossberg MC2c è la pistola compatta pensata per il porto occulto o il tiro sportivo; trova posto nel catalogo accanto alla MC1sc.

Dopo il successo della MC1sc lanciata in occasione del centenario, Mossberg amplia la propria linea con una pistola compatta calibro 9 mm. Gli ingegneri che hanno disegnato la MC2c hanno puntato sull’equilibrio tra dimensioni ridotte (18 centimetri la lunghezza), peso contenuto (595 grammi) ed ergonomia estrema. La si riconosce nel profilo dell’impugnatura alla 1911, arricchita dalla ruvida zigrinatura tipica di Mossberg, e dai tagli di presa aggressivi sul carrello in acciaio inossidabile (finitura opaca o nera DLC). Sono ambidestri sia il pulsante di sgancio del caricatore, posto dietro il ponticello esteso, sia l’eventuale sicura del perno traversale.

A proposito di sicurezza: il sistema Safe Take Down integrato nel carrello permette di smontare la pistola senza intervenire sul grilletto flat, peraltro con sicura integrata (e anche con reset e precorsa ridotti; peso di sgancio 2.495 grammi). 1:16 il passo di rigatura della canna da 99 millimetri, con finitura DLC.

Per il fusto Mossberg ha invece scelto il polimero rinforzato in fibra di vetro, resistente agli urti e agli agenti chimici. L’arma si completa con mira in acciaio a tre punti regolabile in deriva, slitta frontale e caricatore bifilare da 13 colpi (15 quello esteso) in acciaio, rivestito in materiale a bassa frizione. La sua base è facilmente rimovibile e agevola le operazioni di pulizia. 749 euro il prezzo suggerito.

