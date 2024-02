Nighthawk Vip Silver, una pistola da collezione come d’argento

Presentata nel corso dello Shot Show 2024, la Nighthawk Vip Silver è una pistola da collezione full size (canna di 127 millimetri) calibro .45 acp.

Ogni esemplare è stato realizzato interamente a mano da un solo armaiolo: per la qualità tecnica e delle incisioni sull’acciaio inossidabile a vista la Silver dunque si pone nel solco della Thurnbull e dell’Agent 2 all’interno della serie Vip, Very impressive pistol, della Nighthawk custom che la descrive come una pistola da collezione (9.000 dollari il prezzo) destinata a durare per generazioni.

Oltre all’aspetto e all’eleganza dei particolari la esalta la valigetta in legno di noce, che contiene anche due caricatori da otto colpi calibro .45 acp. In abbinamento al fusto taglia Government, le dimensioni sono quelle d’una pistola full size: la canna di 127 millimetri (5”), con volata svasata verso l’interno, porta infatti la lunghezza complessiva a 220 millimetri. Il peso di sgancio del grilletto custom è regolabile tra 1.585 e 1.700 grammi; in osso di giraffa le guancette, in oro 14 carati la mira frontale a perla che s’accompagna a una tacca di mira Heinie Black Slant Pro.

