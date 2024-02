Coltelli da sopravvivenza: il Joker Nomad 6,5″

ll nuovo Joker Nomad 6,5″ è un robusto lama fissa dedicato al bushcraft e alla sopravvivenza; il manico in legno di noce è abbinato a una lama acciaio Böhler N695 lunga 165 mm.

Si chiama Nomad, cioè “nomade”, persona che non ha un’abitazione fissa e si sposta spesso, il coltello che la spagnola Joker ha dedicato alla disciplina del bushcraft e che produce dal 1987 nella sua sede di Albacete, la cittadina famosa in tutto il mondo per la produzione di coltelli.

Joker ha una predilezione per i modelli dedicati all’outdoor e, quindi, con lame temprate in modo da offrire un buon filo anche dopo un uso prolungato e, allo stesso tempo, anche una facile affilatura sul campo.

Per la vita nei boschi

Il Nomad, che qui vedete nella versione 6.5” (è disponibile anche con una lama lunga 5”), è stato progettato per poter assolvere dignitosamente tutte le attività che si devono affrontare in un periodo di permanenza nei boschi e all’aperto: fare legna, sistemarla per creare un riparo, creare delle esche per accendere un fuoco, lavorare il cibo eccetera.

Nodo centrale per un coltello che deve lavorare a lungo è la lama. Il Nomad 6.5”, che ha una costruzione full tang con codolo esposto, dispone di un lama lunga 165 mm realizzata – come si legge sul lato sinistro – in acciaio Böhler N695, diversa nomenclatura per il 440C, tra gli acciai inossidabili più popolari tra i coltellinai: è un acciaio martensitico al cromo ad alto tenore di carbonio, progettato per abbinare proprietà inossidabili alla massima durezza.

Il 440C offre alta resistenza all’usura e una discreta resistenza alla corrosione. Considerando che i lavori che dovrà sostenere saranno duri, Joker ha optato per un consistente spessore di 5 mm; sul dorso della lama una rigatura trasversale consente di poggiarvi il pollice per avere un ottimo controllo nei lavori di precisione.

Passando al profilo, la lama del Nomad presenta una bisellatura piatta che termina con un filo dal tagliente convesso: è una conformazione particolare che ha il vantaggio di offrire una grande penetrazione nel legno nelle operazioni di batoning e, in generale, in tutte quelle in cui la lama subisce un colpo per tagliare. Il coltello esce dalla scatola molto affilato: qualche prova sui fogli di carta ci ha consentito di valutarlo a livello di un rasoio.

Manico in legno di noce

Anche il manico ha la sua importanza, ovviamente: il Nomad ha guancette in legno di noce, ma può averle anche in micarta, fissate da tre rivetti; c’è un accenno di guardia e una lieve sporgenza che aiuta a separare indice e medio da anulare e mignolo.

In prossimità del fondo del manico, troviamo una sporgenza che, se da un lato trattiene la mano nella presa tradizionale, può risultare scomoda in quella inversa. Non manca poi il foro per il cordino che con il Nomad è di serie.

Fodero alla nord-europea

Infine, come ogni coltello da bushcraft che si rispetti, il Nomad ha un degno fodero: costruito in cuoio, ha all’interno un’anima in plastica che protegge il cuoio dal filo della lama, oltre a un piccolo foro sul fondo per consentire ai residui di acqua o liquidi di uscire, evitando pericolose condense.

Per il porto, sul retro del fodero c’è un’asola in cui far passare la cintura. Nel modello non era presente, ma è possibile acquistare il Nomad in abbinamento al fodero che incorpora una pietra focaia con manico in noce.

Infine, con il Nomad vengono consegnati 2,5 metri di paracord e uno specchio di segnalazione con fischietto e clip.

Ringraziamo Laika Coltellerie (laikacoltellerie.com) di Pero per aver fornito l’esemplare fotografato.

Produttore: Joker, Albacete, Spagna, joker.es

Modello: Nomad 6.5”

Designer: Josè Sabater

Tipo: lama fissa da bushcraft

Materiale della lama: acciaio Böhler N695

Materiale del manico: legno di noce (anche in micarta)

Lunghezza lama: 165 mm

Spessore lama: 5 mm

Lunghezza totale: 295 mm

Fodero: pelle

Peso: 325 g

Prezzo: 200 euro

Pro: robustezza, tenuta del filo

Contro: manico non smontabile

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.