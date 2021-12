Il nuovo caricatore per pistole Springfield Armory XD-M e XD-M Elite ospita 35 colpi.

Nei suoi 216 millimetri ci stanno 35 colpi: il nuovo caricatore per pistole Springfield Armory XD-M e XD-M Elite ha tutti i requisiti per esser definito maggiorato. Realizzato interamente in acciaio con finitura nera teflon tranne che per la base in polimero, presenta gli witness hole ogni cinque colpi. Il nuovo caricatore (codice XDME5935, 49,95 dollari) è compatibile con tutte le pistole delle due serie; 9 millimetri il calibro (A proposito: vi ricordate a che punto siamo con l’iter per la sua liberalizzazione in Italia?).

