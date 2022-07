Nuovo colore per la Springfield Armory Xd-M Elite Osp calibro 10mm

La Springfield Armory Xd-M Elite Osp calibro 10mm è ora disponibile anche nella colorazione verde oliva.

La Compact no (o perlomeno non ancora), ma nella versione con la canna da 114 millimetri la Springfield Armory Xd-M Elite Osp calibro 10mm sarà disponibile anche in una nuova colorazione; su carrello e backstrap è infatti stata spalmata la finitura Cerakote verde oliva che le dà un tono insolito.

Restano intatte tutte le caratteristiche tecniche del modello base, dal caricatore da 16+1 colpi al grilletto flat Meta, o Match enhanced trigger assembly; il carrello cambia colore ma non caratteristiche, su tutte la possibilità d’installarci rapidamente un punto rosso da usare insieme o in alternativa alla tacca posteriore Tactical rack U-dot e alla mira frontale in fibra ottica.

Classica striker fired, la pistola misura 193 millimetri cui corrispondono 890 grammi; Springfield Armory ha fissato a 675 dollari il prezzo al pubblico internazionale e ha affidato la distribuzione in esclusiva a Sportsman’s warehouse.

