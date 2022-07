Coppa del mondo di tiro, il medagliere aggiornato

Dopo le prove di Gambaro e Di Marziantonio sale a otto il numero di medaglie conquistate dall’Italia nella Coppa del mondo di tiro.

All’inizio dell’ultima settimana di gare sale a otto il numero di medaglie conquistate dall’Italia nella Coppa del mondo di tiro in corso a Changwon, in Corea del Sud; nelle ultime ore sono infatti arrivati un secondo e un terzo posto, merito di Barbara Gambaro (16-10 per la tedesca Anna Janssen nella finale di carabina 50 metri tre posizioni) e Chiara Di Marziantonio (skeet, gara in cui la francese Lucie Anastassiou ha avuto bisogno degli shoot-off per battere la britannica Amber Hill). La manifestazione andrà avanti fino a mercoledì.

I vincitori delle ultime gare

Carabina 50 metri tre posizioni

Uomini : Aishwary Pratap Singh Tomar (Ind)

: Aishwary Pratap Singh Tomar (Ind) Donne : Anna Janssen (Ger)

: Anna Janssen (Ger) Uomini a squadre : Repubblica Ceca

: Repubblica Ceca Donne a squadre: Germania

Pistola 25 metri

Uomini (rapida) : Dai Yoshioka (Jpn)

: Dai Yoshioka (Jpn) Donne : Xiu Hong Teh (Sgp)

: Xiu Hong Teh (Sgp) Donne a squadre: Singapore

Skeet

Donne: Lucie Anastassiou (Fra)

Le medaglie dell’Italia

Oro (1) : pistola 10 metri uomini a squadre (Tesconi-Monna-Torracchi)

: pistola 10 metri uomini a squadre Argento (3) : Lorenzo Ferrari (trap uomini) ; Barbara Gambaro (carabina 50 metri tre posizioni donne); Luca Tesconi (pistola 10 metri uomini)

: Lorenzo Ferrari ; Barbara Gambaro (carabina 50 metri tre posizioni donne); Luca Tesconi Bronzo (4): Chiara Di Marziantonio (skeet donne); Paolo Monna (pistola 10 metri uomini); Daniele Resca (trap uomini); pistola 10 metri mixed team (Varricchio-Maldini)

