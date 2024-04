Online il nuovo configuratore per pistole Staccato

Nel proprio sito ufficiale la Staccato ha aggiunto il nuovo configuratore per pistole.

Lo erano già in alcuni aspetti, ma da qualche giorno le pistole Staccato sono pressoché interamente personalizzabili: sul sito web ufficiale è infatti attivo un configuratore che consente d’intervenire sulle caratteristiche base e, con un sovrapprezzo, modificarle in base alle preferenze dell’utilizzatore.

Rispetto al passato si possono customizzare anche la canna (non tanto la lunghezza, quanto piuttosto l’eventuale filettatura e il tipo di finitura), lo stile dei tagli di presa sul carrello (disponibili anche quelli X-Series) e il peso di scatto, e aggiungere eventuali caricatori extra.

Per farlo è sufficiente accedere alla pagina del modello desiderato, cliccare sul pulsante «Custom» in alto a destra (è quello contrassegnato dal circoletto arcobaleno; attivandolo, si spegne il pulsante «Standard») e scorrere tra le varie opzioni nel menu laterale. Intervenendo sui dettagli cambia anche l’immagine dell’arma in anteprima sulla sinistra.

Al momento il servizio è riservato al mercato americano (la sede della Staccato si trova a Florence, in Texas); ma non è escluso che più in qua se ne possa fruire anche all’estero grazie alla mediazione dei distributori internazionali del marchio, in Italia gestito dalla Bignami.

