La Weatherby ha presentato l’Obsidian e la Spike Camp, due nuove carabine bolt-action della serie Vanguard con calcio rispettivamente in polimero e in laminato.

Una ce l’ha in polimero nero, l’altra del tipo thumbole in laminato (marchio Boyds), entrambi Montecarlo: è il calcio la principale caratteristica distintiva delle nuove bolt-action Weatherby Vanguard, rispettivamente Obsidian (549 dollari) e Spike Camp (999 dollari).

Descritte dalla Weatherby come in grado d’assicurare un’accuratezza sub-moa, le due carabine condividono il grilletto match a due stadi (scatto regolabile fino a 1.135 grammi), il recoil lug integrale, la sicura a tre posizioni, il valore della length of pull (343 millimetri) e l’estrattore stile M16.

1 di 2

Oltre al calcio cambiano le finiture delle parti metalliche (bluizzata in abbinamento al polimero, Cerakote per il laminato: tonalità tungsteno per canna e azione, grafite per otturatore, manetta e sicura) e la variabilità: la Spike Camp è infatti disponibile in soli quattro calibri (.223 Remington, .308 Winchester, 6,5 Creedmoor, .350 Legend), in ciascuno dei quali la canna misura 510 millimetri (lunghezza totale 1.106 millimetri, peso 3.400 grammi; il caricatore ospita 5+1 colpi tranne che in 6,5 Creedmoor, dove ce ne sta uno in meno)

Sono invece ben diciassette i calibri in cui la Weatherby produce la Vanguard Obsidian: sempre filettata ½x28, la canna oscilla tra 510 e 660 millimetri (lunghezza complessiva 1.106-1.181 millimetri; peso 3.310-3.400 grammi).

Obsidian: i calibri

510 mm (canna)

.350 Legend (5+1)

560 mm (canna)

.243 Winchester (5+1)

.30-06 Springfield (5+1)

.308 Winchester (5+1)

6,5 Creedmoor (4+1)

7 mm-08 Remington (5+1)

610 mm (canna)

.22-250 Remington (5+1)

.223 Remington (5+1)

.25-06 Remington (5+1)

.257 Weatherby magnum (4+1)

.270 Winchester (5+1)

.300 Weatherby magnum (3+1)

.300 Winchester magnum (3+1)

6,5 prc (3+1)

7 mm Remington magnum (3+1)

7 mm prc (3+1)

660 mm (canna)

6,5-.300 Weatherby magnum (3+1)

(tra parentesi il numero di colpi)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.