Quanti background check in America nel primo quadrimestre del 2026?

Nel primo quadrimestre del 2026 l’Fbi ha registrato la richiesta di poco più di nove milioni di background check, il controllo dei precedenti per l’acquisto di un’arma.

Alla fine di aprile il dato è in linea con le rilevazioni precedenti: nel primo terzo del 2026 il numero dei background check richiesti in America prima dell’acquisto di un’arma (9.121.113) è di circa il 4% più basso (-4,83%) rispetto allo stesso periodo del 2025, quando l’Fbi ne registrò 9.583.786. Dopo il 2023, che chiuse una serie quadriennale, non si è mai superata la soglia dei dieci milioni.

È chiaro che, in assenza di cataclismi legati soprattutto agli sviluppi di politica interna (ed è impossibile escluderli del tutto: con Trump non si può sapere cosa accadrà stasera), anche nel 2026 si resterà sotto i trenta milioni complessivi: l’anno scorso ci si fermò poco sopra i 26 milioni, poco sopra i 28 nel 2024.

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