Oro per Sara Bongini nella tappa italiana della Coppa del mondo di tiro a volo

Allo shoot-off della finale di skeet femminile Sara Bongini vince l’oro: al momento sono due le medaglie per gli azzurri nella tappa italiana della Coppa del mondo di tiro a volo.

C’è voluto lo shoot-off («drammatico» lo definisce l’Issf: 35+3 vs 35+2) per consentire a Sara Bongini di rompere la resistenza della svedese Victoria Larsson, che deve accontentarsi dell’argento: a Lonato del Garda, sede della tappa estiva della Coppa del mondo di tiro a volo, è un’italiana a vincere la medaglia d’oro dello skeet femminile.

Quello di Bongini non è l’unico podio che si è colorato d’azzurro: nella gara maschile Erik Pittini (32) ha vinto il bronzo dietro la coppia americana composta da Vincent Hancock (36, record del mondo) e Christian Elliot (35).

Il calendario ora propone le gare di trap: le finali sono in programma nel fine settimana, sabato le due individuali (16.30 femminile, 18 maschile), domenica (16.30) il mixed team. L’Italia punta a consolidare la propria posizione nel medagliere, che al momento la vede in seconda posizione dietro gli Usa; a podio, come la Svezia, è andata anche la Gran Bretagna, bronzo con Amber Jo Rutter.

Le medaglie

Skeet femminile

Sara Bongini (Ita, 35+3) Victoria Larsson (Swe, 35+2) Amber Jo Rutter (Gbr, 29)

Skeet maschile

Vincent Hancock (Usa, 36) Christian Elliot (Usa, 35) Erik Pittini (Ita, 32)

Il medagliere

Usa (1 oro, 1 argento) Italia (1 oro, 1 bronzo) Svezia (1 argento) Gran Bretagna (1 bronzo)

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