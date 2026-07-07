Patriot ordnance factory lancia la Rogue 250

Per celebrare i due secoli e mezzo dell’indipendenza americana Patriot ordnance factory ha sviluppato un’edizione speciale, la 250, della carabina semiautomatica Rogue.

Festeggiato il 4 luglio, non si ferma la presentazione di armi dedicate ai 250 anni dal 1776, anno della Dichiarazione d’indipendenza americana: in vetrina finisce Patriot ordnance factory, o Pof, che ha annunciato un’edizione limitata – senza troppa fantasia la 250 – della Rogue.

Anche se Pof la definisce pistol, le misure (la canna, filettata 5/ 8 x24 con rigatura 1:8”, raggiunge 12,5”, ossia 317,5 millimetri; 787 millimetri la lunghezza minima, col calcio Sba5 collassato) sono quelle di una carabina – semiautomatico il funzionamento, .308 Winchester il calibro.

Caratteristica è la finitura dell’azione, in alluminio: Pof ha scelto per due tonalità di casa Cerakote, Fs sabre sand e blue titanium.

Dotata di grilletto flat a uno stadio placcato in nichel (1.587 grammi il peso di sgancio), ponticello maggiorato, sicura ambidestra come la manetta d’armamento, la Rogue 250 (2.767 grammi, 2.540 dollari il prezzo) si completa con regolatore di gas Dictator, freno di bocca Pst-Qd e impugnatura Ergo.

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