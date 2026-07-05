Staccato annuncia la pistola Hd P4x

Dal 13 luglio Staccato inizierà a vendere la pistola semiautomatica Hd P4x, una sorta di crossover in azione singola ottimizzata per l’impiego professionale.

«Ottimizzata per la fondina tattica», metonimia che indica la destinazione professionale e l’uso hard: è così che Staccato definisce la nuova pistola semiautomatica Hd P4x, disponibile dal 13 luglio (3.599 dollari il prezzo di partenza).

Si tratta di una sorta di crossover che alla canna di 4” (102 millimetri) con finitura Dlc e freno di bocca integrato, lo stesso della C4x, associa impugnatura full size: ne deriva un peso di 920 abbinato a una lunghezza complessiva ridotta, 193 millimetri.

Sul piano tecnico si tratta di una pistola in sola azione singola (tra 1.815 e 2.040 grammi il peso di sgancio del grilletto, in alluminio), con fusto in acciaio e due caricatori Mec-Gar – opzionale il terzo – compatibili con quelli delle Glock; la capacità è pari a 18 colpi calibro 9×19 mm.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.