Pardini Tr20, una carabina semiautomatica .22 lr per il tiro rapido sportivo

La Pardini ha annunciato il lancio della Tr20, carabina semiautomatica calibro .22 lr per il plinking e il tiro rapido sportivo.

Sviluppata sul fusto delle pistole Sp da cui eredita la chiusura labile e il sistema di scatto registrabile in ogni parametro, la Tr20 è la prima incursione della Pardini al di fuori del settore delle carabine accademiche: si tratta infatti d’una carabina semiautomatica calibro .22 lr destinata al tiro informale, o plinking, e al tiro rapido sportivo (mini rifle per Uits; Tactical scope 22 per Lssa).

Lunga 40 millimetri con compensatore alla volata, la canna match è avvolta da un copricanna in alluminio alleggerito da intagli; vi è installata una slitta Picatinny di 350 millimetri, che consente di montare mire metalliche e ottiche di puntamento.

Come per il compensatore e il caricatore, per la calciatura in polimero al carbonio con impugnatura ergonomica ambidestra si sono impiegate stampanti 3D d’ultima generazione, la più recente innovazione tecnologia nella produzione Pardini; si possono regolare altezza (escursione 40 millimetri) e inclinazione del poggiaguancia, la lunghezza della calciatura (length of pull 320-360 millimetri) e, verticalmente, il calciolo (50 millimetri).

Sviluppata dal patriarca Giampiero con i nipoti Samuele e Andrea, la terza generazione Pardini, la Tr20 sarà disponibile da settembre 2023 con caricatore da 15 e 20 colpi.

Pardini Tr20: la scheda tecnica

Produttore : Pardini , via Italica 154/A, 55041 Lido di Camaiore (Lu), 0584 90121, info@pardini.it

: , via Italica 154/A, 55041 Lido di Camaiore (Lu), 0584 90121, Modello : Tr20

: Tr20 Tipologia : carabina semiautomatica

: carabina semiautomatica Calibro : .22 lr

: Lunghezza canna : 400 mm

: 400 mm Diametro canna : 20 mm

: 20 mm Passo di rigatura : 8D x 406,4 mm

: 8D x 406,4 mm Scatto : regolabile

: regolabile Sicura : manuale allo scatto

: manuale allo scatto Materiali : nylon caricato, acciaio, ergal

: nylon caricato, acciaio, ergal Finiture : azione e copricanna anodizzate

: azione e copricanna anodizzate Caricatore : 15 e 20 colpi

: 15 e 20 colpi Slitta : Picatinny di 350 mm

: Picatinny di 350 mm Lunghezza : 800 – 850 mm

: 800 – 850 mm Peso: 2.400 g

