Pardini Armi presenta due nuovi allestimenti (Red e Blue) della carabina ad aria compressa Gpr1 (cal 4,5 mm), disegnata in collaborazione con Niccolò Campriani e detentrice del titolo olimpico conquistato a Rio 2016 dallo stesso Campriani.

I due nuovi allestimenti – Pardini Gpr1 Red e Blue – si affiancano allo standard di color argento e al Black già a catalogo e sono contraddistinti da una nuova livrea, rispettivamente di colore rosso o blu. In abbinamento ai serbatoi dell’aria, già disponibili in sei differenti colorazioni (bianco, argento, rosa, nero, rosso e blu), portano a 24 le possibili variazioni cromatiche della carabina Gpr1. Le nuove colorazioni richiedono un diverso trattamento di anodizzazione della calciatura, sempre realizzata in Ergal. Tutte le incisioni sul corpo dell’arma continuano a essere riportate al laser. Come già le pistole di casa Pardini, anche la Gpr1 incorpora un absorber – dispositivo di compensazione dell’impulso di sparo – regolabile in grado di annullare l’impennamento dell’arma. Caratteristica peculiare dell’azione è la posizione della leva di armamento, che risulta essere di circa 60 millimetri più vicina al volto del tiratore rispetto alla media delle carabine della concorrenza.

Modularità totale

Ulteriore peculiarità della Gpr1 è la modularità: la calciatura consente la regolazione personalizzata di tutti i suoi parametri. Il poggia-guancia, l’impugnatura, l’astina e il calciolo possono ruotare su più assi così da adeguarsi alle esigenze e alle diverse conformazioni morfologiche del tiratore. Molto estese sono le possibilità di variazione del baricentro dell’arma. Oltre ai distanziali per la diottra e il tunnel, all’interno dell’astina sono ricavati alloggiamenti in grado di ospitare pesi cilindrici in acciaio o tungsteno; altri pesi, sempre cilindrici e impilabili con un sistema di filettature maschio/femmina, possono essere innestati al poggia-guancia. Queste soluzioni, abbinate all’ingegnoso quanto semplice sistema di montaggio, consentono di variare il peso della carabina in un range virtualmente infinito anche se, da regolamento, l’arma non può superare i 5.500 grammi. Tutti i comandi dell’arma sono reversibili, così da venire incontro anche alle esigenze dei tiratori mancini. Gli allestimenti Red e Blue sono già disponibili per tutti i modelli (Gpr1, Gpr1 Light e Gpr16 ad alta potenza) e tutte le versioni (Top, Evo, Pro e Basic) dell’arma. Ricordiamo i prezzi di listino: Gpr1 Top, 3.660 euro; Gpr1 Evo, 3.360 euro; Gpr1 Pro, 2.950 euro; Gpr1 Basic, 2.540 euro; costo addizionale per calciatura rosso o blu, 228 euro. Allo stesso prezzo, le quattro versioni sono disponibili anche nella versione Light e 16 Joule.