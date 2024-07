Parigi 2024: il calendario delle finali delle specialità olimpiche di tiro

Ecco il calendario delle finali delle specialità olimpiche di tiro nelle quali si gareggerà nel corso di Parigi 2024.

Sei gare per gli uomini, sei gare per le donne, tre gare di coppia: a Parigi 2024 (26 luglio-11 agosto) sono quindici i podi e quarantacinque (quarantotto, se nel mixed team se ne contano due) le medaglie in palio per le specialità olimpiche di tiro; le prime finali sono in calendario da sabato. L’Italia parteciperà con quindici atleti: otto per il tiro a volo, sette per il tiro a segno.

Sabato 27 luglio

10.30 Carabina 10 metri mixed team

Domenica 28 luglio

9.30 Pistola 10 metri uomini

Pistola 10 metri uomini 12.00 Pistola 10 metri donne

Lunedì 29 luglio

9.30 Carabina 10 metri donne

Carabina 10 metri donne 12.00 Carabina 10 metri uomini

Martedì 30 luglio

9.30 Pistola 10 metri mixed team

Pistola 10 metri mixed team 15.30 Trap uomini

Mercoledì 31 luglio

15.30 Trap donne

Giovedì 1° agosto

9.30 Carabina 50 metri tre posizioni uomini

Venerdì 2 agosto

9.30 Carabina 50 metri tre posizioni donne

Sabato 3 agosto

9.30 Pistola 25 metri donne

Pistola 25 metri donne 15.30 Skeet uomini

Domenica 4 agosto

15.30 Skeet donne

Lunedì 5 agosto

9.30 Pistola automatica 25 metri uomini

Pistola automatica 25 metri uomini 15.00 Skeet mixed team

La nazionale italiana di tiro a Parigi 2024

Carabina 10 e 50 metri : Edoardo Bonazzi (3-7-2002), Danilo Sollazzo (5-12-2002), Barbara Gambaro (20-5-1992)

: Edoardo Bonazzi (3-7-2002), Danilo Sollazzo (5-12-2002), Barbara Gambaro (20-5-1992) Pistola 10 metri : Federico Maldini (28-3-2001), Paolo Monna (19-4-1998)

: Federico Maldini (28-3-2001), Paolo Monna (19-4-1998) Pistola automatica 25 metri : Riccardo Mazzetti (2-5-1984), Massimo Spinella (8-8-1999)

: Riccardo Mazzetti (2-5-1984), Massimo Spinella (8-8-1999) Trap : Mauro De Filippis (10-8-1980), Giovanni Pellielo (11-1-1970), Jessica Rossi (7-1-1992), Silvana Stanco (6-1-1993)

: Mauro De Filippis (10-8-1980), Giovanni Pellielo (11-1-1970), Jessica Rossi (7-1-1992), Silvana Stanco (6-1-1993) Skeet: Tammaro Cassandro (5-4-1993), Gabriele Rossetti (7-3-1995), Diana Bacosi (13-7-1983), Martina Bartolomei (9-12-1990)

