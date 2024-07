Sig Sauer P226 40th Anniversary, quarant’anni di storia

La Sig Sauer festeggia i quarant’anni della P226 con l’allestimento 40th Anniversary.

«Dopo quarant’anni, dozzine di varianti e centinaia di film di Hollywood» la P226 continua a essere una delle pistole semiautomatiche più note del catalogo Sig Sauer, che per festeggiare la cifra tonda dal primo rilascio (lo aveva annunciato già all’inizio del 2024) ne ha prodotto un’edizione speciale, la 40th Anniversary.

Oltre al packaging originale e all’opuscolo, in tiratura limitata, con la storia del modello, la caratterizzano il caricatore da 15 colpi calibro 9×19 mm, la particolare impugnatura Hogue in lega, la canna (niente filettatura; è in acciaio inossidabile come il carrello, trattato con nitrurazione; in lega invece il fusto, con finitura anodizzata nera) di 4,4”, ossia 112 millimetri, il grilletto curvo in singola-doppia azione.

Le dimensioni sono quelle di una pistola full size: la lunghezza complessiva raggiunge i 195,6 millimetri. Della dotazione fanno parte le mire SigLite, alle quali non è possibile abbinare un red dot installandolo direttamente sul carrello: per rispettare la tradizione la Sig Sauer ha deciso infatti di non rendere la 40th Anniversary una pistola optic ready. Niente sicure manuali.

