Partnership stretta tra Beretta e Issf in vista di Parigi 2024

La Beretta sarà premium partner dell’Issf House di Châteauroux , il punto d’incontro per atleti e media durante i Giochi di Parigi.

È ufficiale da qualche minuto: la Beretta ha firmato l’accordo che la proietta tra i premium partner dell’Issf House di Châteauroux , il principale punto d’incontro per tiratori e media durante i Giochi olimpici di Parigi. A questa strategia commerciale l’Issf sta lavorando da molto tempo: la considera infatti un’opportunità per investire ulteriormente nello sviluppo delle discipline di tiro, e per avvalersi del sostegno delle aziende nella pianificazione a lungo termine.

Anticipando «ulteriori annunci nelle prossime settimane», il presidente Luciano Rossi sottolinea quanto negli ultimi tempi l’Issf si stia impegnando in termini di innovazione e creatività, così da risultare allettante anche per i partner commerciali.

Per Franco Gussalli Beretta l’accordo con l’Issf rappresenta «l’apice del sostegno che l’azienda della mia famiglia ha sempre fornito», da quando nel 1956 a Melbourne Galliano Rossini centrò l’oro nella fossa olimpica con un fucile Beretta, «e sempre fornirà a questa nobile disciplina». La Beretta sente il peso di dover sostenere lo sviluppo degli sport di tiro; Gussalli Beretta si dice convinto che l’arricchimento della holding, legato alle nuove acquisizioni, «avrà riflessi positivi su tutto il mondo del tiro».

