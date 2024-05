Mazzetti vince la quinta carta olimpica per il tiro a segno

Il secondo posto di Mazzetti negli Europei di Osijek vale all’Italia la quinta carta olimpica per il tiro a segno in vista di Parigi 2024.

Al contrario della carabina 50 metri tre posizioni, la gara di pistola automatica 25 metri degli Europei di Osijek ha portato solo buone notizie all’Italia: la prima è il secondo posto di Riccardo Mazzetti, che agli shoot-off ha superato il tedesco Christian Reitz (3-3, 3-3, 4-3) e ha conquistato la carta olimpica per Parigi 2024, la quinta per le specialità di tiro a segno dopo quelle vinte da Danilo Sollazzo, Federico Maldini, Paolo Monna ed Edoardo Bonazzi. Mazzetti ha già partecipato a due edizioni dei Giochi, Rio de Janeiro 2016 (chiuse sesto) e Tokyo 2020 (in realtà 2021).

L’altra buona notizia è la vittoria dell’ucraino Maksym Horodynets, che così libera una delle carte assegnate col ranking (sono diventate due perché la Francia, nazione ospitante, ha già qualificato Clement Bessaguet e Jean Quiquampoix per le vie canoniche): visto che ogni federazione può schierare al massimo due atleti, al momento Massimo Spinella, quattordicesimo, è il secondo eleggibile dietro il ceco Matej Rampula; dovrà dunque difendere la posizione nella tappa bavarese di Coppa del mondo (Monaco, 31 maggio-8 giugno), guardandosi dagli assalti dell’azero Ruslan Lunev.

