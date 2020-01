Sul nero della prima pistola di Patriot Ordnance Factory spicca il grilletto rosso.

Al carrello per Glock G19 che produceva da un paio d’anni ha abbinato un nuovo fusto, ottimizzato in termini di grip e maneggevolezza: prende così vita la POF Gentleman P19, la prima pistola di Patriot Ordnance Factory. Lo Shot Show di Las Vegas è stato l’occasione per presentarla ufficialmente; al lancio sono stati dedicati anche un post su Instagram e un video su Youtube. E così, dopo la Dan Wesson DWX e la relativa versione compatta che tanto stanno spopolando in fiera, sbuca un’altra arma col grilletto rosso.

Sul carrello in acciaio inossidabile 17-4 con finitura al nitruro è presente un taglio modellato sull’ottica Trijicon RMR, facile da installare. La POF Gentleman P19 è comunque dotata di serie di tacca di mira posteriore e mira anteriore in fibra ottica. Patriot Ordnance Factory ha deciso inoltre di fornire l’arma, una classica 9 mm, di backstrap intercambiabili, beavertail esteso e guardia del grilletto maggiorata. L’azienda non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale dell’arma: tra i corridoi della fiera si sussurra che valga circa 1.100 dollari.

