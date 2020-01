Benelli Lupo: allo Shot Show 2020 la prima carabina bolt action di Benelli

La Lupo è la prima carabina bolt action di Benelli: è disponibile nei calibri .30-06 Springfield, .270 Winchester e .300 Winchester Magnum.

Tre calibri per una novità: lo Shot Show 2020 ha svelato la prima carabina bolt action di Benelli che prova così a prendersi un’altra fetta di mercato. Si chiama Lupo, Benelli Lupo, ed è un’arma tipicamente da caccia in .30-06 Springfield, .270 Winchester e .300 Winchester Magnum. Alla fiera ha destato molto interesse l’innovativa chiusura dell’otturatore, con testina a tre alette facilmente smontabile.

Lunga 610 millimetri nel .300 WM e 559 negli altri due calibri, la canna flottante criogenica filettata ha un diametro alla volata di 17,1 millimetri. 1.135 millimetri la lunghezza totale dell’arma per un peso di 3.175 grammi. Meritano una citazione esplicita bedding e castello in lega; blu opaca la finitura sulle parti metalliche.

La prima carabina bolt action di Benelli è davvero personalizzabile

Alimentata da un caricatore bifilare a presentazione alternata (5+1 colpi), la prima carabina bolt action di Benelli è autenticamente customizzabile. Se si sta al produttore, sono 36 le combinazioni possibili tra lunghezza e diverse posizioni del calcio, in polimero nero: gli spessori permettono di modificare la lop tra i 350 e i 385 millimetri. Si può intervenire anche per regolare il peso di sgancio del grilletto in un range compreso tra 997 e 1.996 grammi. L’arma è fornita inoltre di sicura ambidestra sul dorso, basi per l’attacco ottica in acciaio e Progressive Comfort System, tecnologia proprietaria che consente di migliorare la sensazione di rinculo. Per la Lupo Benelli promette un’accuratezza inferiore al moa.

Il lancio ufficiale sul mercato europeo è previsto per Iwa, la fiera di Norimberga in calendario la prima decade di marzo. Nel frattempo gli appassionati possono farsi due calcoli sul prezzo in dollari, 1.699, e ammirare il video che presenta la prima carabina bolt action di Benelli.

