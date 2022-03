Porto occulto di un’arma: novità in uno Stato americano

L’Alabama liberalizza il porto occulto di un’arma in pubblico secondo il principio noto come constitutional carry.

Sale a ventidue il numero di Stati americani nei quali non è necessaria un’autorizzazione (e dunque neppure il background check) né c’è bisogno di pagare una tassa per il porto occulto di un’arma in pubblico secondo il principio noto come constitutional carry. Quando in Italia era già notte Kay Ivey, la governatrice dell’Alabama, ha infatti promulgato la legge approvata dal parlamento locale su proposta del repubblicano Shane Stringer. Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

«L’Alabama ribadisce la volontà di difendere il secondo emendamento» ha sottolineato Ivey dopo la firma. «Ho sempre difeso i cittadini che rispettano la legge e i loro diritti; sono fiera di averlo potuto fare una volta ancora».

Constitutional carry: i ventidue Stati in cui è in vigore

Alabama, Alaska, Azizona, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Mississippi, Missouri, Montana, New Hampshire, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, West Virginia, Wyoming.

