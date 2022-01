Background check richiesti in America, il dato finale del 2021

Numeri sostanzialmente in linea col 2020: l’Fbi ha fatto sapere quanti siano stati i background check richiesti in America nel 2021.

I tre milioni abbondanti del mese di dicembre (3.098.539, dato più alto da maggio) portano a 38.876.673 il conto totale dei background check richiesti in America nel 2021. Lo si apprende dal riepilogo diffuso dall’Fbi nelle scorse ore. È un dato sostanzialmente in linea con quello record del 2020, nel quale le richieste furono 39.695.315, e decisamente più alto degli anni prepandemia, quando difficilmente si sfondava il muro dei trenta milioni.

Anche se non c’è un legame biunivoco (non tutti coloro che chiedono i background check comprano poi un’arma; e non tutti coloro che comprano un’arma hanno chiesto i background check negli ultimi mesi) c’è ora molta attesa per capire quale sarà il fatturato annuo del settore. Secondo le stime dell’osservatorio Nasgw è quasi certo aver raggiunto il tetto dei quattro miliardi.

