Completato l’aggiornamento della Beretta Brx1

Tempi record per l’aggiornamento della Beretta Brx1.

In Italia la procedura d’aggiornamento della Beretta Brx1 si è già completata; si concluderà a breve in Europa e nel resto del mondo, ove ha già coinvolto più di metà di tutte le carabine. Si chiude così il capitolo legato alle possibili, per quanto remote, problematiche di sicurezza per uso improprio dell’arma.

Replicando la situazione verificatasi nella realtà, Beretta s’è concentrata sul tiretto e sull’insieme cilindro-otturatore. Dopo l’aggiornamento l’asta-percussore evita di appoggiare sul tiretto in caso di montaggio diverso rispetto a quello descritto nel libretto d’uso e manutenzione; il percussore non può più sporgere dalla testina e innescare lo sparo con l’otturatore non perfettamente chiuso. I componenti sono stati testati nel corso di una campagna meticolosa.

È il momento giusto per ricordarsi com’è fatta l’arma, la prima carabina straight-pull di Beretta, e rileggere com’era andato il test.

