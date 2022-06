Powergun shot show, la gara di tiro difensivo

Il 3 luglio l’armeria Powergun di Abbiate Grasso organizza una gara di tiro difensivo Idpa; sarà possibile provare le armi Tanfoglio, Beretta, Brownelss, Iron Armi e Nuova Jager.

Oltre che per competere sarà un’occasione per provare le armi visto che saranno presenti Tanfoglio, Beretta, Brownells, Iron Armi e Nuova Jager: il 3 luglio (ritrovo ore 8.30, inizio gara ore 9.30) converrà dunque affacciarsi al campo di tiro Conrad shooting club di Casei Gerola (Pv), ove l’armeria Powergun di Abbiategrasso ha organizzato una gara di tiro difensivo per festeggiare i sette anni di attività.

Si tratta di una gara Idpa Tier 1 con sei stage + warm-up (114 colpi, 35 euro) aperta ai tiratori di tutte le discipline di tiro action. Sarà in vigore il regolamento Idpa Rule book 2022; vietato l’uso di fondine interne Iwb e appendix. L’armeria Powergun metterà a disposizione le munizioni per la prova delle armi, non quelle per l’esecuzione degli stage (munizionamento libero).

Oltre a quelli già citati, al Powergun shot show saranno presenti gli stand di 5.11 Tactical, Fiocchi e Bee Bullets; è già possibile iscriversi sul portale web dedicato.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.