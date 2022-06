Armi Magazine luglio 2022 è in edicola!

Armi Magazine luglio 2022 vi aspetta in edicola dal 15 giugno con tante novità e curiosità. In copertina, in anteprima assoluta, spicca la Bubix Bro in 9×19, semiautomatica subcompatta progettata da Benjamin Bubits, figlio di Wilhelm (creatore della Steyr M9 e della Caracal)

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine luglio 2022, possiamo segnalare: Haenel Jaeger 10 Varmint cal. 6,5 Creedmoor, Kimber K6S Target Dasa cal. .357 magnum, Savage Impulse Predator cal. .308 Winchester e Fair Carrera Hsx Sporting cal. 12. Il mese di maggio è stato caratterizzato da numerose presentazioni a fiere ed eventi: in uno speciale, abbiamo scelto i 100 prodotti più intriganti (tra armi corte e lunghe, aria compressa, ottiche, munizioni e accessori) in arrivo nelle armerie. Il super – test sulle munizioni è dedicato alla versione in .40 Smith & Wesson delle Black Mamba, la linea più prestante proposta da Fiocchi per uso di difesa personale e sportivo. Sviluppato per esigenze tipicamente venatorie, il calibro .300 Winchester Magnum si è fatto spazio anche nel settore del tiro a lunga distanza: vi proponiamo alcune ricariche da destinare a qualche sessione d’allenamento. Per sostituire la calciatura della propria carabina, occorre una discreta/buona manualità: per chi volesse cimentarsi con il “fai da te”, ecco un piccolo vademecum. Curiosando in armeria, ci si può imbattere in semiautomatiche “storiche” come la Beretta 75 cal. .22 Lr e le Bernardelli “49” e modello 60: andiamo a conoscerle meglio. Abbiamo incontrato il presidente dell’Unione italiana tiro a segno, Costantino Vespasiano, e ne è uscita un’interessante intervista: tra i temi affrontati, il radicale cambiamento apportato allo staff tecnico della nazionale e la concezione educativa dello sport. E ancora, su Armi Magazine luglio 2022, la rubrica ‘Questione di legge’, la vetrina sulla nuovissima Beretta Apx A1 cal. 9×19 mm, l’aria compressa con la Gamo Speedster 10X Igt Gen2 cal. 4,5 mm, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.