Provare le armi Chiappa: ecco l’iniziativa benefica

Sabato 18 e domenica 19 giugno nel corso del trofeo benefico Ugi sarà possibile provare quattro armi Chiappa calibro 9×19.

Il revolver Charging Rhino 60D Gen II con scatto match, la carabina Cbr fixed stock, la Rak, la M1 Nsr con calcio regolabile: sabato 18 e domenica 19 giugno al forte di Canabrino di Arcola (Sp) sarà possibile provare queste armi Chiappa, tutte in calibro 9×19. In palio c’è un Rhino, ma vincere non sarà essenziale: il Trofeo Ugi – Per tornare a sorridere è infatti una manifestazione benefica (organizzatore Luca Muglialdo) il cui ricavato sarà devoluto all’Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini; nel 2019 furono incassati quasi 11.000 euro. Per partecipare è sufficiente essere iscritti all’Uits o tesserati a un’associazione o a una federazione di tiro action; le munizioni saranno offerte da Chiappa.

Si sparerà secondo lo schema Fun gun 101 world championsip: si calcolerà cioè il miglior tempo dei cinque esercizi di steel (minimo 125 colpi); nell’esercizio collaterale si considererà il giro migliore dei tre string da dieci colpi. Il programma prevede anche l’esercizio Monster (80 colpi consecutivi; meglio avere otto caricatori) e tutte le division di tiro dinamico, oltre a quelle Western e Tsn. Per iscriversi è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 392 3336446 o una e-mail a ominouno@inwind.it.

