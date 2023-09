Qual è il prezzo della carabina Sig Sauer Mcx Spear in Italia?

È di poco inferiore a 8.400 euro il prezzo della carabina Sig Sauer Mcx Spear in Italia.

È la versione civile del fucile Xm7 in dotazione all’esercito americano, sviluppato all’interno del programma Next generation squad weapon: per la carabina Sig Sauer Mcx Spear la Bignami, che la distribuisce in Italia come tutti gli altri prodotti del marchio, ha stabilito un prezzo di 8.369 euro in entrambe le varianti, cioè con la canna in acciaio al cromo-molibdeno lunga sia 330 (3.900 grammi) sia 410 millimetri (4.200 grammi). In entrambe il caricatore ospita venti colpi calibro .308 Winchester; e d’entrambe la finitura è particolarmente riconoscibile, coyote-tan anodizzata.

Per rendere massima la flessibilità d’impiego la Sig Sauer ha optato per una leva d’armamento sia laterale sia posteriore; tutti i comandi, compresi blocco e rilascio dell’otturatore, sono ambidestri; la valvola del gas è regolabile su due posizioni.

