Crispi Swat Urban Gtx, lo stivaletto tattico

Il Crispi Swat Urban Gtx è uno stivaletto tattico dedicato agli operatori di pubblica sicurezza impiegati in contesti urbani.

Oltre alle doti personali e a una formazione rigorosa, perché riduca al minimo i rischi massimizzando le chance di successo un operatore di pubblica sicurezza ha bisogno d’un equipaggiamento adeguato: per le esigenze specifiche dei reparti di polizia e carabinieri impegnati in città (ma la risposta è ottima anche in contesti extraurbani) la Crispi ha dunque pensato a uno stivaletto tattico dedicato.

Si chiama Swat Urban Gtx e, impermeabile e traspirante grazie alla membrana Gore-tex Extended Comfort Footwear, avvolge uniformemente il piede in una tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente e cordura.

Oltre ad assicurare la stabilità e il grip necessari, anche alla guida, la suola Crispi antistatica (e antiolio, antiscivolo, autopulente) protegge l’operatore dalle scariche elettrostatiche negli ambienti a rischio; è antistatico anche il sottopiede, con inserto stabilizzante.

Rinforzato con una protezione al malleolo e dotato di soletta estraibile P 100 + Cambrelle, il Crispi Swat Urban Gtx (taglie 36-47; peso 620 grammi) costa 233 euro.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.