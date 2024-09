Quanti background check in America nei primi due terzi del 2024?

Tra gennaio e agosto 2024 i background check richiesti in America sono stati poco più di diciotto milioni.

Era dal 2019 che dopo due quadrimestri la soglia dei venti milioni era ancora lontana – e comunque allora lo era cinquantamila unità in meno: da tempo i background check richiesti in America negli otto mesi compresi tra l’inizio dell’anno e la fine di agosto non erano così pochi.

I dati diffusi dall’Fbi li fissano infatti a 18.206.250; l’anno scorso nello stesso periodo erano stati poco più di 20.110.000 (-9,47%), e il 31 dicembre si rimase di poco sotto il muro dei trenta milioni sfondato per tre volte di fila nei tre anni precedenti (record nel 2020, l’anno della pandemia di covid e dell’elezione di Biden alla Casa Bianca: furono 39.695.315).

Dei background check si sta discutendo molto in queste ore, dopo la sparatoria in una scuola di Winder, in Georgia (quattro i morti e nove i feriti per mano di uno studente), e le dichiarazioni di Joe Biden, che insieme alla messa al bando dei caricatori ad alta capacità e delle armi d’assalto considera la loro estensione a tutti i tipi di compravendita uno dei modi per ridurre la violenza commessa con le armi da fuoco.

