Nel primo quadrimestre del 2024 i background check richiesti in America restano sotto la soglia dei dieci milioni: è la prima volta dal 2019.

Era dal 2019, prima dunque della combo covid + Biden alla Casa Bianca, che dopo il primo terzo dell’anno i background check richiesti in America non avevano raggiunto la soglia dei dieci milioni; in linea col report Nasgw sull’andamento del mercato (non può esserci un’aderenza perfetta, perché tra domanda e acquisizione di un’arma non c’è una corrispondenza biunivoca), nel primo quadrimestre del 2024 la contrazione è evidente.

Il dato diffuso dall’Fbi dice infatti 9.676.596: si cala del 13,1% rispetto al 2023 (11.136.269), del 10,7% rispetto al 2022 (10.835.701) e addirittura del 39,3% e del 20,4% rispetto al 2021 (15.966.389) e al 2020 (12.156.985), anni nei quali alla fine si sfiorarono i quaranta milioni.

Adesso invece le proiezioni danno irraggiungibili anche i trenta, sotto i quali ci si fermò anche l’anno scorso dopo un triennio esplosivo.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.