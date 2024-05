Mercato delle armi in America: la situazione a inizio maggio

Nel 2024 continua a non brillare il mercato delle armi in America.

La tendenza ormai è chiarissima: nella prima parte del 2024 (ma è presto per dare un giudizio: la situazione potrebbe cambiare quando le elezioni presidenziali si saranno fatte più vicine, soprattutto se cominceranno a diffondersi sondaggi favorevoli alla rielezione di Joe Biden) il mercato delle armi in America è in flessione. Lo rivela il consueto report periodico dell’osservatorio Nasgw, che nelle ultime settimane ha diffuso anche quello dettagliato sui modelli più venduti nel primo trimestre.

A inizio maggio infatti il volume d’affari non ha ancora sfondato il muro del miliardo di dollari (972,18 milioni), già superato invece sia l’anno scorso (1,06 miliardi, -8,4%) sia se si calcola la media dell’ultimo triennio (1,12 miliardi, -13,5%).

Continuano invece a essere buoni i dati del mercato delle munizioni, che vale 143,63 milioni di dollari e dunque che cresce del 5,3% rispetto alla media 2021-2023 (136,37 milioni) e dell’8,4% rispetto all’anno scorso (132,44 milioni).

Come già emerso nelle scorse settimane, è contrastato il mercato delle ottiche: i suoi 40,71 milioni lo rendono migliore rispetto al 2023 (40,47 milioni, +0,6%), peggiore se confrontato con la media triennale (49,61 milioni, -17,9%).

