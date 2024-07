Quanti background check in America nella prima metà del 2024?

Nella prima metà del 2024 i background check richiesti in America sono stati meno di ciascuno dei cinque anni precedenti.

Anche se non c’è un legame automatico, l’andamento è analogo a quello del mercato delle armi: sono pochi, almeno in termini relativi (si parla comunque di milioni su milioni), i background check richiesti in America nella prima metà del 2024.

L’ultimo report dell’Fbi fissa infatti il dato complessivo a 13.847.851 domande, mai così poche dal 2018 (furono poco meno di 13 milioni e 300.000); per la prima volta diventa negativo, per quanto di poco, anche il confronto col 2019 (-0,09%), finora considerato il termine di riferimento dopo l’esplosione del 2020-2021 e il lento riassorbimento del biennio successivo.

La differenza percentuale con gli ultimi quattro anni è più chiara di qualsiasi commento: -27,8% rispetto al 2020; -37,74% rispetto al 2021; -12,06% rispetto al 2022; -13,18% rispetto al 2023.

In assenza di rivoluzioni che soltanto la politica potrebbe produrre, per il secondo anno di fila si resterà al di sotto dei trenta milioni; ma se il rallentamento s’accentuerà anche i 25 milioni potrebbero rappresentare un traguardo non banale da raggiungere.

