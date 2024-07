Com’è andato il mercato delle armi in America nel primo semestre del 2024?

Il report periodico dell’osservatorio Nasgw consente d’analizzare l’andamento del mercato delle armi in America nel primo semestre del 2024.

Nessuno scossone, come se tra quattro mesi non si votasse per le elezioni presidenziali (o come se si sapesse già che vincerà un candidato non ostile al settore, e dunque che non c’è bisogno d’affrettarsi a fare acquisti): alla fine del primo semestre del 2024 il mercato delle armi in America continua a mantenere l’andamento già registrato dall’osservatorio Nasgw nelle ultime settimane, pari a un po’ meno dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2023 (1,3 vs 1,41 miliardi di dollari, -7,7%) e a un po’ meno del 20% rispetto alla media dell’ultimo triennio (1,62 miliardi, -19,9%).

Rallenta un po’ anche il mercato delle munizioni, che nel confronto col 2023 (208,26 vs 192,88 milioni) cresce meno rispetto alla scorsa rilevazione (+7,98%; era +9,7%); aumenta inoltre lo scarto percentuale con la media triennale (219,29 milioni, -5,03%).

Analoga la valutazione sul mercato delle ottiche, il cui valore supera di pochissimo quello del 2023 (53,84 vs 53,78 milioni, +0,12%) e resta abbondantemente inferiore alla media triennale (68,17 milioni, -21,01%).

