Quanti omicidi in Italia nel 2023?

I dati del Dipartimento di pubblica sicurezza consentono d’analizzare il numero degli omicidi (e, termine brutto ma ormai diffuso, dei femminicidi) in Italia nel 2023.

In attesa che le tragedie delle ultime ore entrino nelle statistiche ufficiali, il ministero dell’Interno fa sapere che nel 2023 in Italia sono stati commessi 298 omicidi (dati del Dipartimento di pubblica sicurezza, periodo 1° gennaio-26 novembre). Sale dunque il numero rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+1%), quando furono 294.

Le donne vittime d’omicidio sono state 107 (-4%), 88 delle quali in ambito familiare o affettivo (-6%); 56 (+4%) sono state uccise dal partner o dall’ex partner.

In generale, senza considerare il genere della vittima, in ambito familiare o affettivo nel 2023 sono stati commessi 132 dei 298 omicidi totali (44,3%); se però si considerano soltanto le volte in cui la vittima era una donna la percentuale schizza all’82,2%.

In altre parole: ogni tre omicidi in famiglia muoiono due donne.

Nell’intero 2022 furono commessi 325 omicidi: 128 le vittime donne, 104 delle quali in ambito familiare e 61 per mano del partner o dell’ex partner.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.