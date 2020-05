RA Sport: “Serviranno nuovi modi di comunicare” – Lockdown & imprese

Lockdown & imprese – Mauro Redolfi, titolare di RA Sport, ha un punto di vista privilegiato sul comparto; è produttore di doppiette e sovrapposti, gestisce l’armeria di famiglia ed è importatore di numerosi marchi di armi, abbigliamento e accessori.

Lo abbiamo incontrato per capire come hanno trascorso gli ultimi due mesi di lockdown e quali strategie dovranno essere adottate per sopperire all’assenza di un canale fondamentale come le fiere, italiane e internazionali.

“Bisognerà trovare altri modi per incontrare i clienti e le armerie, dice Redolfi, “e occorrerà tempo per farlo”. Per la ripresa saranno le armi, più che gli accessori e l’abbigliamento a fare da traino.

Guarda l’intervista a Mauro Redolfi qui sotto.

