Ok agli allenamenti di tiro a volo e tiro dinamico sportivo

Gli ultimi provvedimenti del governo autorizzano la ripresa degli allenamenti di tiro a volo e tiro dinamico sportivo.

Per le gare c’è ancora da aspettare, ma gli allenamenti di tiro a volo e tiro dinamico sportivo possono già riprendere. Lo si desume chiaramente dalla combinazione tra il decreto legge sulle riaperture e l’ultimo decreto della presidenza (nota a margine: troviamo un sinonimo per dippicciemme, francamente orribile). Lo confermano poi sia la Fitds sia la Fitav che annuncia di star lavorando a una revisione del protocollo, così da inserirci anche le misure per la riapertura di bar e punti ristoro all’interno degli impianti. Chiaramente fino al 3 giugno resta vietato uscire dalla regione per allenarsi.

