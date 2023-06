Rigby Swiss, una carabina calibro 7,5x55 in edizione limitata

Insieme alla Sell-in-Swiss la Rigby ha prodotto una carabina in edizione limitata dedicata alla Svizzera; 7,5×55 il calibro prescelto.

Sarà prodotta in appena cinquantadue pezzi, due per ciascuno dei ventisei cantoni: la Rigby ha infatti deciso di dedicare alla Svizzera la nuovissima carabina in edizione limitata (prezzo su richiesta), quasi ovviamente calibro 7,5×55, sviluppata insieme al distributore locale Sell-in-Swiss sulla base della piattaforma Highland stalker.

L’ha chiamata semplicemente Swiss e l’ha numerata sul caricatore, ove sono riportate anche l’indicazione del calibro e la scritta “Swiss limited edition”. Ognuno dei cinquantadue pezzi sarà venduto insieme a una custodia fatta a mano; e al momento dell’ordine il collezionista avrà automaticamente diritto d’entrare nell’esclusivo Swiss Rigby Club.

«Negli anni abbiamo prodotto in abbondanza carabine per Africa, India e Scozia» commenta Marc Newton, amministratore delegato della Rigby; «è stato un piacere e un privilegio collaborare con la Sell-in-Swiss per ramificarsi verso nuovi territori e nuovi calibri. Sono certo che queste carabine saranno portate negli angoli più spettacolari del mondo per eseguire il compito per cui sono state realizzate: cacciare» – foto Tweed media.

