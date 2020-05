Per la ripresa delle attività sportive bisogna ancora aspettare

Il question time alla Camera non regala alcuna novità sulla ripresa delle attività sportive.

No, da Montecitorio non è arrivato alcun segnale: salvo un rapido richiamo agli allenamenti riavviati il 4 maggio, ma con tutta evidenza si parla di atleti d’interesse nazionale, Vincenzo Spadafora ha fatto capire che per la ripresa delle attività sportive c’è ancora da attendere.

Non che dell’attività di base si sia parlato granché. Bisogna però ammettere che forse il cosiddetto question time non è l’occasione in cui attendersi annunci sconvolgenti. Chissà se le federazioni di tiro avranno maggior fortuna.

Da ogni fatica un’opportunità. Non solo news, Armi Magazine ha allestito anche Digital Show 2020: scopri la nuova fiera virtuale con le ultime novità del mercato.