Ripristino della leva obbligatoria, il ddl della Lega alla Camera

La Lega ha presentato alla Camera il ddl per il ripristino della leva obbligatoria; possibili sia la formazione militare sia il servizio civile.

È meno duro di quanto si stia raccontando: in alternativa alla formazione militare, il ddl 1873 con cui la Lega intende procedere al ripristino della leva obbligatoria (la legge 226-2004 l’ha sospesa dal 1° gennaio 2005, escludendo chi è nato dal 1986 in avanti) propone anche il servizio civile, declinato in una serie di impieghi per la tutela del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico del Paese, e nella possibilità di collaborare con la Protezione civile e i vigili del fuoco.

Il primo firmatario è il deputato Eugenio Zoffili, la durata di sei mesi per i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventisei anni; salvo espressa richiesta d’impiego in altre zone, si propone che il servizio, sia militare sia civile, si svolga nella regione di residenza o domicilio, con priorità alla provincia.

L’iter del disegno di legge è però tutt’altro che piano, soprattutto a ridosso delle elezioni europee: si sono detti scettici già alcuni settori della maggioranza, dal ministro Crosetto a Forza Italia.

