Rock Island Armory VRF14, il fucile semiautomatico con la canna corta

Il VRF14 è il nuovo fucile semiautomatico di Rock Island Armory che ha scelto di utilizzare una canna da 35,5 centimetri.

Canna corta (355 millimetri) e impugnatura a pistola: Rock Island ha usato questi riferimenti per costruire il VRF14, il suo nuovo fucile semiautomatico a recupero di gas che sta in 66 centimetri. Il castello è in alluminio 7075; in polimero invece il forend sul quale, come sulla slitta Picatinny che corre per tutta la lunghezza, è possibile installare gli accessori. Le mire sono del tipo flip-up, i comandi in stile AR.

Dotato di caricatore da 5+1 colpi calibro 12, il Rock Island Armory VRF14 è compatibile anche con i caricatori della serie VR da 9+1 e 19+1 colpi. Rock Island ha soltanto annunciato la novità, senza specificare né il prezzo né modi e tempi della distribuzione in America e nel mondo.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.