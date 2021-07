Smith & Wesson Model 19 Carry Comp: più corto il revolver per il porto occulto

Il Model 19 Carry Comp, revolver per il porto occulto di Smith & Wesson-Performance Center, è ora disponibile anche con la canna da 2,5”.

Non più solo da 76 millimetri: il Model 19 Carry Comp, revolver per il porto occulto della linea Performance Center di Smith & Wesson, da ora è disponibile anche con la canna da 64 millimetri (2,5”). Ovviamente si riducono sia la lunghezza complessiva, 19 centimetri, sia il peso, appena 935 grammi. Non cambia però il tipo di canna, sempre PowerPort.

E ovviamente restano invariate tutte le altre caratteristiche tipiche del modello, dal disegno tipo K-frame alla singola-doppia azione fino alle mire (regolabile in alzo e deriva la tacca posteriore, al trizio quella frontale impiegabile anche di notte). Smith & Wesson conferma il mix di legno e polimero per le guancette custom e l’acciaio al carbonio per tamburo, canna e fusto (finitura blu opaco). Sei colpi calibro .357 Magnum, lo Smith & Wesson Performance Center Model 19 Carry Comp con canna da 2,5” viene proposto a 1.132 dollari (foto Smith & Wesson).

Smith & Wesson Model 19 Carry Comp: la gallery fotografica

