Rossi Brawler, una pistola a colpo singolo

La Rossi ha presentato la Brawler, pistola hammer fired a colpo singolo capace di sparare cartucce calibro .45 long Colt e .410.

Difficile che dalle nostre parti, se mai ci arriverà (la distribuzione del marchio in Italia è affidata alla Origin), serva a neutralizzare le insidie d’un serpente come nel video di presentazione, ma la Brawler, nuova pistola a colpo singolo della Rossi (è la seconda novità in pochi giorni dopo l’R95), merita comunque un’occhiata; non foss’altro che per la possibilità di sparare cartucce di due diversi calibri, .45 long Colt e .410 (stessa caratteristica del Judge della Taurus, della cui holding la Rossi fa parte), e per il funzionamento hammer fired ad azione singola break-action.

In lega d’acciaio con finitura nera opaca, la canna è abbondante; i suoi quasi 229 millimetri (9”; passo di rigatura 1:24”, alternanza di sei tra pieni e vuoti) portano la lunghezza complessiva a 356 millimetri (14”); l’azione è in acciaio, il fusto in polimero, rivestita di gomma l’impugnatura ergonomica assorbirinculo. La sicurezza è affidata a una doppia sicura, del perno trasversale e al pollice.

Dotata di serie di slitta Picatinny con mira installata, la Taurus Brawler (1.045 grammi il peso complessivo) costa 240 dollari.

