Ruger 10/22 Sporter 75th Anniversary, due carabine .22 lr in edizione limitata

La Ruger celebra i settantacinque anni d’attività con le 10/22 Sporter 75th Anniversary, due carabine calibro .22 lr che tra sé differiscono per la configurazione del calcio.

Nello stesso calibro, ma lunghe anziché corta: dopo la Mark IV in edizione limitata, la Ruger celebra i settantacinque anni d’attività con due carabine calibro .22 lr aggiunte alla serie 10/22 Sporter.

Le ha chiamate entrambe 75th Anniversary, e tra sé differiscono per la configurazione del calcio (in una sulla finitura naturale sono aggiunti inserti neri zigrinati a laser); in entrambe la canna, realizzata rotomartellando a freddo una barra d’acciaio inossidabile, misura 470 millimetri (passo di rigatura 1:16) e porta la lunghezza complessiva a 940 millimetri (peso 2.360 grammi). Per il ponticello la Ruger ha scelto il polimero rinforzato in fibra di vetro e stabilizzato al calore.

Estraibile, il caricatore delle Ruger 10/22 Sporter 75th Anniversary alberga dieci colpi; il pulsante di sgancio protrude, affinché sia facile intervenire per attivarlo.

Della dotazione (399 dollari il prezzo complessivo, accessibile per un’arma celebrativa in edizione limitata) fanno infine parte la mira frontale a perla in oro, la tacca di mira regolabile e la slitta per l’installazione dell’ottica. La sicura è del tipo manuale cross-bolt. Sull’otturatore è inciso il logo dell’anniversario.

