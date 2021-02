Ruger Jeff Quinn Memorial GP100, il revolver da collezione in 500 pezzi

Il Ruger Jeff Quinn Memorial GP100 è il revolver da collezione che Ruger dedica al fondatore di Gunblast.com.

Ha fondato il sito specializzato Gunblast.com nel 2000, è morto lo scorso luglio a 61 anni e ora riceve il tributo di Ruger che gli dedica un revolver da collezione in edizione limitata. Il profilo barbuto di Jeff Quinn – da notare la doppia treccia – e la sua firma compaiono sulle guancette della Jeff Quinn Memorial GP100, rigorosamente in legno di noce; incisi vi si trovano anche le sue iniziali e il numero di serie da 0 a 500, peraltro preceduto dalle stesse due lettere.

Realizzata in collaborazione con Lipsey’s Guns che ha infuso il proprio spirito nel design, l’arma sfoggia un aspetto classico con qualche dettaglio insolito. La canna, in acciaio al carbonio con finitura lucida bluastra, misura 106 millimetri anziché i soliti 127 o 152 della serie ed è del tipo half lug; ne derivano un bilanciamento diverso, per via del baricentro leggermente arretrato, e un peso ovviamente ridotto rispetto alle consuetudini. La tacca di mira posteriore, regolabile, è collimabile con le mire frontali a coda di rondine placcate in oro. Cane e grilletto sono realizzati in acciaio inossidabile.

Revolver cinque colpi .44 Special ad azione mista (sgancio 2.940-1.120 grammi), il Ruger Jeff Quinn Memorial GP100 costa 949 dollari; parte del ricavato sarà destinata all’associazione benefica Bikers Who Care che Jeff Quinn aveva particolarmente a cuore.

